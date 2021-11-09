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تعرف على طاقم حكام مباراتى منتخب مصر أمام انجولا والجابون

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القاهرة - سامية سيد -  

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام مباراتى منتخب مصر أمام انجولا والجابون فى الجولتين الخامسة والسادسة فى تصفيات كأس العالم 2022.

 

وقرر الفيفا تعيين طاقم تحكيم من الكونغو الديموقراطية لإدارة مباراة انجولا ومصر مساء الجمعة لمقبل، ويتكون من: نجامبو ندالا حكم ساحة و سافاري كابيني مساعد أول و دياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا ، كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.

 

بينما تم تكليف جاتوجاتو جيورجس من بورندي لإدارة مباراة مصر والجابون اثلاثاء المقبل، على أن يعاونه التنزاني كومبا فرانك والبورندي نكورونزيزا ديسيريه ومعهم البورندي نكورونزيزا تيريه حكما رابعًا والتونسي بو جليل البوصيري مراقبا للمباراة.

 

ويتوجه المنتخب فى الواحدة ظهر غد الأربعاء إلى انجولا على متن طائرة خاصة، لخوض مباراة الجمعة المقبل قبل أن تعود البعثة مباشرة عقب المباراة الى الاسكندرية استعدادا لمباراة الجابون يوم الثلاثاء المقبل ببرج العرب.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) واحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي )  وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم: ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).

 

 

 

 

 

 

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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