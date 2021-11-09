شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طاقم حكام مباراتى منتخب مصر أمام انجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام مباراتى منتخب مصر أمام انجولا والجابون فى الجولتين الخامسة والسادسة فى تصفيات كأس العالم 2022.

وقرر الفيفا تعيين طاقم تحكيم من الكونغو الديموقراطية لإدارة مباراة انجولا ومصر مساء الجمعة لمقبل، ويتكون من: نجامبو ندالا حكم ساحة و سافاري كابيني مساعد أول و دياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا ، كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.

بينما تم تكليف جاتوجاتو جيورجس من بورندي لإدارة مباراة مصر والجابون اثلاثاء المقبل، على أن يعاونه التنزاني كومبا فرانك والبورندي نكورونزيزا ديسيريه ومعهم البورندي نكورونزيزا تيريه حكما رابعًا والتونسي بو جليل البوصيري مراقبا للمباراة.