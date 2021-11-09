شكرا لقرائتكم خبر عن أفيهات مدحت شلبى تفجر بركان غضب الزملكاوية والمعلق:هسجلها في الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت إفيهات المعلق الرياضي مدحت شلبي، الأضواء في قمة الكرة المصرية بين الأهلى والزمالك، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية مقابل ثلاثة أهداف على استاد القاهرة، حيث أرسلت نقابة الإعلاميين، إخطارا الى المعلق الرياضى مدحت شلبى بشأن قرار مجلس النقابة باستدعائه للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث للدورى الممتاز تسببت فى غضب جمهور القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يمثل الإعلامى مدحت شلبى أمام لجنة التحقيق بالنقابة خلال الأسبوع الجارى، وكان مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، قد أعلن من قبل استدعاء المعلق الرياضى مدحت شلبى للتحقيق معه بشأن المنسوب إليه من تجاوزات أثناء التعليق على مباراة الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث للدوري الممتاز.

ومن جانبه طالب المعلق الكروى مدحت شلبى جمهور الزمالك بمشاهدة مباراة القمة والتى خسرها الفريق الأبيض أمام الأهلى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة مرة أخرى، للتأكد من حيادته التامة أثناء التعليق على المباراة، وقال مدحت شلبى"قبل مباراة القمة موقع سجل معايا فقولت نصاً أنا ياجماعة هسيط الفرقة اللى هتجيب جول عشان لازم أمتع المشاهد صوتياً، يعنى مش مشكلتى أن الأهلى هو اللى سجل أكثر".

وأضاف مدحت شلبى، "أطالب جمهور الزمالك بمشاهدة المباراة مرة أخرى، أنا قلت هلعلع الفرقة اللى هتجيب جول عشان جمهورها يتبسط، أنا مش موظف بيعمل شغله ويروح، أنا لازم أعمل متعة صوتية للمشاهد ".

وتابع شلبي، "قلت فى المباراة كل الطرق تؤدى لمرمى أبو جبل وهذا حقيقى فعلا مش تقليل من الزمالك، الحارس تعرض لكم هجمات غير طبيعى، وفى عز سيطرة الأهلى قلت الزمالك فريق عظيم ولسه فاضل جولات كتير فى الدورى والشاطر اللى هيضحك فى الآخر، وقلت لو فى وقت زيادة الزمالك يقدر يتعادل".

وأضاف شلبي، "اسمعوا يازملكاوية تعليقى على أهداف الزمالك، قلت مثلا على هدف مصطفى فتحى لا الشناوى ولا عشرة زى الشناوى يعرفوا يطلعوا الجول ده، مع أن الشناوى ده حارس أسطورى وهو ثانى أفضل حارس فى تاريخ مصر بعد الحضرى".

وأضاف مدحت شلبى، "نيجى بقى لتعليقى على تألق على معلول، وهفكركم أنا من كام شهر قلت نفس الجملة لما على معلول عمل هدف لعمرو السولية فى ماتش أنتو كلكوا عارفينه، وقلت وقتها معلول حط الزغلول يعنى قديمة مش جديدة".

وتابع، "أنا راجل محترم وعمرى ما أقول تعليقات سيئة، انما البنى أدم سيئ الظن هيفهم كلامى بطريقة سيئة، وعشان النتيجة طلعت خمسة الناس بتدور على أى غلطة، وهقولكو قصة الزغلول، زمان وأنا صغير كنا بنلعب فى الشارع وكان بيلعب معانا واحد بيربى حمام زاجل غالى أوى ولما كان حد فينا يجيب جول كنا نقوله خد الزغلول".

كشف المعلق الكروى مدحت شلبى أنه يفكر جدياً فى تسجيل إفيهاته الكروية فى الشهر العقارى قائلا "شوفت بعض الصفحات منزلة إفيهاتى الكروية وجايبة تعليقات كثير والناس حفظاها صم، حتى افتكرت حاجات أنا كنت ناسيها من خلال تعليقاتهم، عشان كده بفكر أسجل إفيهاتى فى الشهر العقارى ".

وعن مباراة القمة قال مدحت شلبى، "مفيش حد فى الدنيا كان يتوقع نتيجة مباراة القمة الأخيرة بين الزمالك والأهلى، خاصة المباريات اللى بتكون نتيجة كبيرة محدش بيتوقعها من أيام ستة واحد".

وتابع شلبى، "موسيمانى بعثر كل أوراق الأهلى فى الشوط الثانى بتغييراته، وكارتيرون ظل يتفرج على انهيار الزمالك فى الشوط الأول دون تدخل بمشرط الجراح الماهر لإنقاذ فريقه، الزمالك أخر ثلث ساعة كان أكثر من رائع ولو المباراة استمرت أكثر من ذلك كان من الممكن أن يتعاجل".

وأضاف مدحت شلبى، "عمرو السولية أفضل لاعب فى الأهلى هو رجل الملعب فى كل اتجاهاته تجده فى نص ملعب الأهلى وتجده أيضاً فى نصف ملعب الزمالك، وهو صاحب ركلة الجزاء التى حسمت المباراة، ومفيش تمريرات خطأ له ولديه فنيات عالية، لذا يستحق رجل المباراة ويليه أليو ديانج، بينما من الزمالك يعد طارق حامد هو الأفضل، وكنت أعتقد أن كارتيرون كان يجب أن يبدأ بمصطفى فتحى على حساب أوباما اللى كان بيترقص فى نص شبر".

واستكمل شلبى قائلا، "عبد الشافى لاعب عظيم لكن مكنش ينفع يلعب القمة، مكنش هيسد مع بيرسى تاو ولا حسين الشحات، أليو ديانج لاعب رائع ويعمل لأى منافس مشكلة كبيرة".