شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يضم محمود الونش لبعثة منتخب مصر إلى انجولا رغم الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، اصطحاب جميع اللاعبين إلى أنجولا، وعددهم 25 لاعبا، كما قرر الجهاز الفني اصطحاب محمود الونش لاعب الزمالك ضمن البعثة رغم إيقافه للحصول على إنذارين وعدم مشاركته في اللقاء، حيث يرغب كيروش في فرض حالة من التركيز داخل المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل على أقل تقدير.

وحدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، الواحدة ظهر غد الأربعاء، موعدا لسفر بعثة المنتخب الوطنى إلى أنجولا، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الفريقين فى تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) وأحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم: ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط ، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.