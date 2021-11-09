شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: لا أستطيع التأخر عن خدمة الإسماعيلي.. وخطة شاملة لإعادة هيبة الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حماده المصري رئيس اللجنة الفنية الجديدة بالنادي الإسماعيلي، سعادته بثقة مجلس الإدارة برئاسة المهندس يحيى الكومي، مشددًا أنه لا يستطيع التأخر عن خدمة النادي لعبور تلك المرحلة الصعبة.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تعيين لجنة فنية جديد يترأسها حماده المصري، والتي تضم في عضويتها كل من محمود حسن وأشرف خضر.

وأشار المصري، إلى أن هناك عدة ملفات سيبدأ العمل بها، على رأسها المدير الفني وجهازه المعاون الذى سيتولى زمام الأمور خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه سيتم تدعيم الفريق بلاعبين على مستوى عالِ لصناعة الفارق في نتائج الفريق في مختلف المسابقات التي يخوضها.

وتابع نجم الإسماعيلي الأسبق في تصريح خاص للموقع الرسمي للنادي الاسماعيلي : «وضعنا خطة أيضًا لقطاع الناشئين من أجل تطويره بشكل تدريجي وعودته لأهم مميزاته كمصدر أساسي لتدعيم الفريق الأول بلاعبين واعدين من أبناء النادى المخلصين».

واستكمل المصري، أنه تم البدء فى حصر كافة فرق القطاع وترتيبهم بمسابقات الجمهورية، فضلًا عن التعرف على اللاعبين المميزين داخل كل فريق والسيرة الذاتية لدى كل مدرب للوقف على كل كبيرة وصغيره داخل القطاع.

واختتم حديثه، أن المهمة صعبة بكل تأكيد فى ظل حجم الجماهيرية الكبيرة، إلا أن الإسماعيلي بأبنائه المخلصين ومجلس الإدارة الذي يسعى لتوفير كل الإمكانات، فضلًا عن دعم الجماهير الذي سيساعد في تخطي الصعاب وتحقيق نتائج ملموسة بشكل سريع.