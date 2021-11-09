شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: تغييرات الجهاز الفني سيتم إعلانها رسميا عن طريق الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك والمشرف علي الكرة بالنادي، ان إدارة النادي تتبع الطرق الاحترافية في الإعلان عن قراراتها وفقا لسياسة الإدارة التي تحرص دائما علي وضع الأمور في موضعها الحقيقي امام جمهور الزمالك.

وقال حسين السيد في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " : لم نقرر وجود تعديلات في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، وفي حالة وجود أي قرارات بشأن فريق الكرة سيتم إعلانها بالطرق الرسمية عن طريق وسائل الاعلام الرسمية للنادي.

من ناحية أخرى قال حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، إن الفريق خسر من الأهلي مثل الموسم الماضي، ورغم ذلك حقق الفريق الأبيض لقب الدوري الممتاز.

وأشار حسين، في تصريحات تليفزيونية سابقة : "تراجع أشرف بن شرقي في الفترة الأخيرة بسبب أن ذهنه مشغول، وأنه لاعب مميز للغاية وانضمامه لمنتخب المغرب دليل على ذلك".

وأكد عضو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض كان الأقرب لتحقيق الفوز في مباراة القمة أمام الأهلي، وأن النتيجة ليس لها علاقة بمجريات اللقاء، موضحا أن توقيت أهداف الاهلي ساعد الفريق الأحمر على الفوز في المباراة، وأن اللاعبين شعروا بالإحباط بعد تلقي 3 أهداف في 9 دقائق.

وأوضح حسين السيد، إن الهزيمة بخمسة أهداف مثل الهزيمة بهدف واحد، مشيرا إلى أن النتيجة في النهاية خسارة الثلاث نقاط، متابعا: "محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك يتحمل الهدف الرابع للأهلي، خاصة وأن تسديدة أليو ديانج من مسافة بعيدة".