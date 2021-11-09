شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تأهيل أنس أسامة لاعب سلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ أنس أسامة لاعب فريق كرة السلة بنادى الزمالك التأهيل فى قطر ، للعلاح من الإصابة التى تعرض لها خلال أغسطس الماضى .

وكان أنس قد غادر إلى قطر اليوم السبت، للتأهيل والعلاج من الإصابة التى يعانى منها اللاعب ، حيث أصيب خلال مشاركته مع منتخب مصر فى مباراة إفريقيا الوسطى في بطولة الأفرو باسكت ، فى الوقت الذى كان مقرر ان يخضع اللاعب لفترة معايشة مع نادى تورنتو الا أن الإصابة أجلت الأمر.

وكان أنس تعرض لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر فى مباراة إفريقيا الوسطى في بطولة الأفرو باسكت ، فى الوقت الذى كان مقرر ان يخضع اللاعب لفترة معايشة مع نادى تورنتو الا أن الإصابة أجلت الأمر.

وتعرض أنس أسامة لإلتحام قوي مع أحد لاعبي منتخب إفريقيا الوسطى سقط بعدها على أرض الملعب مصابًا في الكتف ليغادر أرضية الملعب دون استكمال اللقاء.