شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة لمحمد صلاح والننى فى معسكر منتخب مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع محمد صلاح ومحمد الننى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد، فور وصولهما معسكر منتخب مصر صباح اليوم استعدادا لخوض مباراتى انجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم.

ويطبق منتخب مصر الإجراءات الاحترازية فى المعسكر بشكل دقيق، حفاظا على سلامة اللاعبين قبل خوض المباراتين.



صلاح



الننى

ووصل محمد صلاح والننى إلى برج العرب مساء أمس الاثنين، على متن طائرة خاصة قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر اليوم استعدادا لخوض المباراتين.

ويتوجه المنتخب فى الواحدة ظهر غد الأربعاء إلى انجولا على متن طائرة خاصة، لخوض مباراة الجمعة المقبل قبل أن تعود البعثة مباشرة عقب المباراة الى الاسكندرية استعدادا لمباراة الجابون يوم الثلاثاء المقبل ببرج العرب.