شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يفتح دولاب الذكريات: شياكة الزمن الجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، ذكريات الشباب، ونشر البلدوزر صورة عبر حسابه الشخصي على تويتر وعلق قائلاً "ذكريات الزمن الجميل".



مجدى عبد الغنى



مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني من مواليد 27 يوليو 1959، وانضم البلدوزر للفريق الأول للنادى الأهلى أواخر موسم 1976-1977، واستمر 12 عاما، حتى احترافه فى صفوف بيرامار البرتغالى لمدة 4 سنوات بداية من موسم 1987/1988، وعاد وختم مشواره الكروى فى صفوف المريخ البورسعيدى موسم 1992/1993، والمقاولون العرب موسم 1993/1994.

وحقق مع الأهلى 18 لقبا، بواقع 8 بطولات دورى أعوام "1977، 1979، 1980، 1981، 1982، 1985، 1986، 1987"، وكأس مصر 5 ألقاب أعوام "1978، 1981، 1983، 1984، 1985"، و5 بطولات أفريقيا أعوام "1982، 1984، 1985، 1986، 1987".

شارك مع الأهلي فى 228 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا، كما لعبا دوليا فى الفترة من 1982 إلى 1992، شارك فى كأس العالم 1990 وسجل هدفا، وفى أولمبياد 1984 وسجل أيضا هدفاً.

وينفرد عبد الغنى بكونه أول لاعب مصرى يحترف فى الدورى البرتغالى عام 1988 ضمن صفوف بييرا مار ممثل مدينة آفيرو، واستطاع أن يقدم معه مواسم رائعة على مدار 4 سنوات كاملة قضاها فى البرتغال، ووصل معه إلى نهائى كأس البرتغال أمام بورتو بطل الدورى فى العام 1991، وسجل هدف فريقه الوحيد فى المباراة التى خسرها 1-3.

وخاض عبد الغنى 107 مباريات بقميص بييرا مار البرتغالى وسجل 17 هدفًا فى مسيرة جيدة ومغامرة لم يكن يتوقع لها أحد النجاح لولا إصرار نجم الأهلى السابق على رفض الجلوس حبيس الإيقاف الأفريقي، وطوّر مفهوم لاعب الوسط المصرى ليهاجم ويسجل الأهداف ويشارك بإيجابية فى صناعة اللعب بدلاً من مفهوم تسليم وتسلم الكرة فقط.

وشارك أيضًا فى أمم أفريقيا أعوام "1984، 1986، 1988، 1992" وسجل هدفًا، وتوج بلقب أمم 1986 بالقاهرة، بإجمالى 50 مباراة دولية سجل خلالها 5 أهداف.