شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين فى انتخابات اتحاد الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تقام الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه يوم 13 نوفمبر الجارى لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة لمدة دورة انتخابية جديدة.

ومن المقرر أن تشهد العمومية مناقشة الميزانية والحساب الختامى ، ومكافأة المدير المالى والتنفيذى، حيث تم ارسال اللائحة إلى الهيئات الرياضية أعضاء الجمعية العومية لمراجعتها و ابداء اى ملاحظات عليها .

ويتنافس على الرئاسة الثلاثى محمد الدهراوى و احمد رضوان و محمد المصيلحى .

وفى العضوية 20 مرشح وهم حسام عجور، سيد نصر ، احمد ابو عيشة ،عصام عبد الرؤوف، سامح الشبراوى، صالح عتريس ، وليد الهلالى، محمد سعد ، محمد الحسينى، محى الدين أحمد ، عبدالله حسن عوض الله، وليد صلاح الدين عبد الخالق ، امين حسين ، عبدربه عبد الفتاح ، السيد يوسف الصفطاوى ، محمد عبد المحسن ، محمد مجدى ، محمد عبد العزيز، ماجد جودة، محمد البغدادي.