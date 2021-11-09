اخبار الرياضه

تعرف على المرشحين فى انتخابات اتحاد الكاراتيه

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين فى انتخابات اتحاد الكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

تقام الجمعية العمومية لاتحاد الكاراتيه يوم 13 نوفمبر الجارى   لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة لمدة دورة انتخابية جديدة. 

 

ومن المقرر أن تشهد العمومية مناقشة الميزانية والحساب الختامى ، ومكافأة المدير المالى والتنفيذى، حيث تم ارسال اللائحة  إلى الهيئات أعضاء الجمعية العومية لمراجعتها و ابداء اى ملاحظات عليها .

 

ويتنافس  على الرئاسة  الثلاثى  محمد الدهراوى و احمد رضوان و محمد المصيلحى .

 

وفى العضوية 20 مرشح وهم حسام عجور،  سيد نصر ، احمد ابو عيشة ،عصام عبد الرؤوف،  سامح الشبراوى،  صالح عتريس ، وليد الهلالى،  محمد سعد ، محمد الحسينى،  محى الدين أحمد ، عبدالله حسن عوض الله، وليد صلاح الدين عبد الخالق ، امين حسين ، عبدربه عبد الفتاح ، السيد يوسف الصفطاوى  ، محمد عبد المحسن   ، محمد مجدى  ، محمد عبد العزيز،  ماجد جودة، محمد البغدادي.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا