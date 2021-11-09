شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: الإعلان عن المدرب الجديد يوم الخميس القادم.. فييرا مرشح بقوة ونعانى من الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس يحيى الكومي رئيس النادي الإسماعيلي، أن هناك الكثير من الأسماء المعروضة على النادي لتولي الإدارة الفنية للفريق، وتم الاستقرار على إسم محدد، وقال الكومي في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم: هناك الكثير من الأسماء عرضت على الاسماعيلي واخترنا اسم محدد ولكن لن نعلن الآن وسنعلن يوم الخميس المقبل.

أضاف: فييرا من الأسماء المطروحة بقوة ولو جه فييرا أو غيره سنعلن الأمر، لن نفرض أعضاء على الجهاز الفني الجديد وتعيين حمزة الجمل أو غيره يرجع للمدرب الجديد، ولكن الأمر صعب.

واصل: هناك مديونيات كبيرة جداً على النادي الإسماعيلي وهناك غرامة محددة من الفيفا ونسعى لتقسيط ديوننا مع النجوم.

واختتم: نطمئن جماهير الاسماعيلي بخصوص صفقات يناير وفكرنا في استغلال استبدال بعض اللاعبين بالقائمة، ودور اللجنة الفنية الإِراف على الفريق الأول وسيكون معها لجنة التعاقدات، وعقدنا جلسة بالأمس مع اللاعبين لتحفيزهم في الفترة المقبلة إعادة الثقة في أنفسهم، وأتمنى أن يحسنوا النتائج في المباريات المقبلة.

وكشف وليد المرشدى، وكيل المدرب البرتغالي فييرا، أنه يوجد تواصل مع المسئولين فى نادى الإسماعيلى لتولى قيادة الدراويش خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن فييرا لديه بعض العروض من الأندية السعودية وطلائع الجيش.

وقال وليد المرشدى، فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك اجتماعا بين مسئولى الإسماعيلى والمدرب عبر الفيديو، ويحتاج إلى اثنين مساعدين معه، وتم حجز تذاكر الطيران له.