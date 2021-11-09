شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الوجوه فى منتخب مصر معروض على الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض أحد وكلاء اللاعبين على النادي الأهلي التعاقد مع أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة سواء في يناير المقبل أو مع نهاية الموسم الجاري.

وظهر أحمد ياسين بمستوى جيد هذا الموسم حيث قدم عروض جيدة مع فريقه بشكل جعل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش يضمّه لمعسكر المنتخب المقام حالياً.

ويستعد منتخب مصر حالياً لمباراتي الجابون وأنجولا في تصفيات مونديال 2022 بقطر.

وأكد وكيل اللاعبين لمسئولين في الأهلي، أن أحمد ياسين بدأ يخطف أنظار العديد من الأندية المحلية والخارجية تمهيداً للتعاقد معه.

على صعيد متصل ، أبدى أحمد ياسين سعادته بانضمامه لقائمة المنتخب الوطني لأول مرة استعدادا لمباراتى الجابون وأنجولا، مؤكدا أن تمثيل المنتخب حلم لأى لاعب فى مصر.

وقال ياسين، إنه لم يكن يعلم بانضمامه لصفوف المنتخب الوطني سوي قبل الإعلان عنها بساعة فقط من خلال الاتصال الذى تلقاه من ضياء السيد المدرب العام للمنتخب الوطني، مؤكدا أنه يتمني أن ينال شرف تمثيل المنتخب باستمرار ليساهم فى صعود الفراعنة الى مونديال قطر 2022 واللعب فى البطولة فهو حلم له كلاعب.

وأشار إلى أنه سيبذل قصاري جهده من أجل الاستمرار في قائمة الفراعنة والمنافسة مع زملائه من اجل مصلحة المنتخب.

وشهدت قائمة منتخب مصر التى أعلنها لجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش استعدادا لخوض مباراتي أنجولا والجابون الشهر الجارى ضمن الجولتين الأخيرتين لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم، مفاجآت بالجملة أبرزها استبعاد كل من طارق حامد وأحمد سيد زيزو لاعبى الزمالك، ورمضان صبحى لاعب بيراميدز.