شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نخلة: أفشة أفضل لاعب بمركزه في مصر وكيروش لا يعرف المجاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد نخلة نجم الأهلي السابق، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، لا يعرف المجاملات في اختياراته الفنية، وقال نخلة في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": كيروش فاجئنا كثيراً بعمر مرموش واللاعب تألق وأثبت وجهة نظر المدرب بعد ذلك، وفاجئنا من قبل باستبعاد أفشة ومحمد شريف ورغم ذلك حقق المطلوب أمام ليبيا، ولذلك لا أريد التعليق الآن على استبعاد زيزو وطارق حامد، يجب دعم اختيارات المدير الفني.

واصل: كيروش لا يعرف المجاملات، هو مدرب أجنبي محترف وسيضم اللاعب الذي يفيده حتى لو لم يكن يحبه، وعندما يكون لديه عناصر مثل زيزو وطارق حامد يقدمون فائدة كبيرة للمنتخب ويستبعدهم فبالتأكيد هناك سبب فني.

أضاف: النني والسولية وعبد الله السعيد هم الثلاثي الذين سيشاركون بشكل أساسي وإمام عاشور قد لا يشارك، ولكن فقط العامل النفسي لزيزو وطارق حامد ورمضان صبحي مهم ولذلك يجب أن يتحدث معهم المدرب لتوضيح سبب استبعادهم.

واختتم: أفشة هو أفضل لاعب في مصر في مركز رقم 10، وأحمد فتوح سيكون النجم القادم في مركز الظهير الأيسر لمصر وسيكون امتداد لسيد معوض ومحمد عمارة ومحمد عبد الشافي.

وحدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، الواحدة ظهر غد الأربعاء، موعدا لسفر بعثة المنتخب الوطنى إلى أنجولا، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الفريقين فى تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.