تقارير: جالاتا سراي يضع عينه على ديانج والنني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أعاد نادي جالاتا سراي التركي اهتمامه بضم المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كان جالاتا سراي حاول التعاقد مع ديانج في الصيف الماضي، لكنه لم يتمكن من التواصل لاتفاق مع الأهلي من أجل ضم اللاعب صاحب الـ24 عاما.

وحسب ما ذكره موقع "Sporx" التركي، فإن فاتح تريم، مدرب جالاتا سراي، أخبر إدارة ناديه برغبته في التعاقد مع لاعب وسط دفاعي (رقم 6) في الميركاتو الشتوي، خاصة مع اقتراب الفريق من اجتياز دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

وحددت إدارة جالاتا سراي قائمة بعدد من اللاعبين في هذا المركز لضم أحدهم، والتي تضم محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي، الذي يرغب أيضا بشكتاش التركي في التعاقد معه.

كذلك تضم القائمة كل من أمير هادزياهميتوفيتش لاعب كونيا سبور التركي، وأمادو دياوارا لاعب روما الإيطالي.

يذكر أن ديانج انضم إلى الأهلي في صيف 2019 قادما من اتحاد العاصمة الجزائري، ويمتد عقده مع "المارد الأحمر" حتى 2026.