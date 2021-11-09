اكتمال صفوف المنتخب بانضمام صلاح والنني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

انضم محمد صلاح ومحمد النني نجمي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين لمعسكر المنتخب الوطني المقام في برج العرب، استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون بالجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وتتوجه البعثة في تمام الواحدة ظهر الأربعاء إلى لواندا لمواجهة أنجولا التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة.

وتعود البعثة لبرج العرب في اليوم التالي استعدادا لمواجهة الجابون في تمام الثالثة عصر الثلاثاء على ستاد برج العرب بالجولة الأخيرة.

ويحتاج المنتخب للفوز في مباراة وحيدة لضمان صدارة المجموعة والتأهل إلى الجولة الحاسمة من التصفيات.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية مكون من: نجامبو ندالا حكم ساحة و سافاري كابيني مساعد أول و دياسيوا دادي مساعد ثان ومالالا كابنجا حكما رابعا ، كما تم تعيين تشيلونجا ايراستوس من نامبيا مراقبا للمباراة.