رئيس الإسماعيلي: فتح حساب للتبرع للنادي.. ووصلنا إنذارا بقطع الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

قال يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، إن الإدارة اتخذت قرارًا بفتح حساب للتبرع للنادي، مضيفًا أن شركة الكهرباء أرسلت لهم إنذارا بقطع الكهرباء بسبب عدام سداد مستحقاتها.

وتولى الكومي رئاسة النادي الإسماعيلي مؤخرًا، بعد منافسة مع هشام عنانى، ونصر أبو الحسن، وعلي غيط.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير"، المذاع عبر "أون سبورت"، قال الكومي: "سنبحث عن بدائل محلية من أجل توفير موارد مالية للنادي، اتخذنا قرارا بفتح حساب للتبرع للنادي الإسماعيلي".

وأضاف: "الوضع المالي داخل النادي غير مستقر، شركة الكهرباء أرسلت لنا إنذارا تهدد بقطع الكهرباء من أجل عدم تسديد مستحقاتها، سنتواصل مع الشركة من أجل منحنا فرصة".

وتابع: "أيضًا سنتواصل مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم من أجل الوصول لحل بشأن أزمة مستحقاتهم".

وبسؤاله عن المدرب المرشح لتولي المهمة الفنية للفريق، قال الكومي: تم الاستقرار على اسم المدرب، لكننا لن نعلن عنه قبل قدومه إلى القاهرة، من المفترض أن يأتي إلى مصر يوم الخميس المقبل".

جدير بالذكر أن نادي النجوم سبق وحصل على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية بشأن تغريم نادي الإسماعيلي بـ24 مليون جنيه، بالإضافة لخصم 3 نقاط.