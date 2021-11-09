مذبحة في برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام الدين جمال:

كشفت تقارير صحفية عن خطط تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني الجديد، للتخلص من عدة نجوم كبار بالفريق الكتالوني.

وأعلن برشلونة قبل أيام عن تولي تشافي، قائد برشلونة الأسبق، تدريب الفريق الكتالوني رسميا خلفا للهولندي رونالد كومان، الذي أقيل لسوء النتائج.

وحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن تشافي يسعى لإجراء تغييرات واسعة في الفريق الكتالوني ضمن مشروع شامل لتعديل أوضاع الفريق وإنقاذه من كبوته.

على رأس أولويات تشافي التخلص من الرباعي الأقدم في برشلونة، سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وجوردي ألبا وسيرجي روبرتو، الذين سبق لهم أن لعبوا بجواره حين كان لاعبا في الفريق.

وكانت صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت كذلك أن المهاجم الهولندي لوك دي يونج، الذي وصل لقلعة "كامب نو" في الميركاتو الصيفي الماضي، سيكون خارج حسابات مدرب البارسا الجديد، ومن المتوقع أن يتم عرضه للبيع في الشتاء.

ويسعى تشافي لمنح ناشئي برشلونة فرصة أكبر مع الفريق الأول، فضلا عن تغيير نظام التدريبات لتحسين الجوانب التكتيكية للاعبين.