رسميا.. الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، حصوله على الموافقات الأمنية لتواجد 5 آلاف مشجع خلال مباراة منتخب مصر والجابون المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، على أن يتم حجز تذاكر المباراة عبر الموقع الرسمي لشركة "تذكرتي".

وتم تحديد أسعار التذاكر على النحو التالي: المقصور الأمامية 300 جنيه، الدرجة الأولى 100 جنيه والدرجة الموحدة 50 جنيه.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الوطني نظيره الجابوني يوم 16 نوفمبر، على ملعب ستاد برج العرب في الإسكندرية بالجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

ويستعد المنتخب الوطني حاليا ليحل ضيفا على أنجولا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ويتصدر الفراعنة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، يليه ليبيا (6 نقاط)، ثم الجابون (4 نقاط) وأنجولا (3 نقاط).

جدير بالذكر أن قائمة المنتخب التي تستعد للسفر إلى أنجولا ضمت كل من:

حراس المرمى:

محمد الشناوي (الأهلي) - محمد أبو جبل (الزمالك) - محمد صبحي (فاركو) - محمود جاد (إنبي).

الدفاع:

اكرم توفيق (الأهلي) - أحمد فتحي (بيراميدز) - أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) - احمد ياسين ( البنك الأهلي ) - ايمن اشرف (الأهلي) - محمود علاء (الزمالك) - احمد فتوح (الزمالك) - محمد حمدي (بيراميدز) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك).

الوسط:

محمد النني (أرسنال الإنجليزي) - حمدي فتحي ( الأهلي) - عمرو السولية (الأهلي) - إمام عاشور ( الزمالك ) - عبد الله السعيد (بيراميدز) - مصطفى فتحي (الزمالك).

الهجوم:

عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني ) - محمد شريف (الأهلي) - أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) - مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) - مروان حمدي (سموحة) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي).