الامارات | زميل محمد صلاح في ليفربول يحبط النجم المصري خلال مقارنته بكريستيانو رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن زميل محمد صلاح في ليفربول يحبط النجم المصري خلال مقارنته بكريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرضت المقارنة بين النجم المصري وهداف فريق ليفربول، محمد صلاح والنجم البرتغالي، وقناص مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو نفسها على المشهد الإعلامي في بريطانيا خلال الأسابيع الماضية، خاصة في ظل التألق الكبير الذي ظهر عليه صلاح في الموسم الجاري، إلى جانب كونه يتقدم على رونالدو في صدارة الهدافين بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وأدلى زميل محمد صلاح، في فريق ليفربول، البرتغالي دييغو جوتا بدلوه في هذه المقارنة، وقال في تصريحات صحافية نشرتها صحيفة "ذي ميرور" البريطانية نقلا عن لقاء أجراه اللاعب مع قناة "سكاي سبورت" إنه على الرغم من القدرات الكبيرة التي يمتلكها محمد صلاح، إلا أنه مايزال بعيدا جدا عن الوصول إلى مستوى رونالدو.

وكال جوتا المديح لصلاح، وقال إنه يمتلك المؤهلات التي تجعله من أساطير الكرة، وبينهم رونالدو صاحب الكرات الذهبية الخمسة. وتابع: نعم صلاح لاعب عالمي، وأظهر في الموسم الجاري قدرته على العالية على التسجيل بطرق رائعة، وهو حقيقة يستمتع حين يسجل الأهداف وبأريحية كبيرة جدا".

وقال إن صلاح يعتبر كابوسا مخيفا لكل خصوم ليفربول، لكنه حين قارن مستواه الحالي مع ما قدمه ومايزال رونالدو، قال إن النجم المصري يحتاج لفترة طويلة جدا ليصل إلى ما حققه "الدون".

يذكر أن صلاح سجل الموسم الجاري 23 هدفا لليفربول في 14 مباراة بكل المسابقات، بينها هاتريك في خماسية ليفربول ضد مان يونايد قبل أسبوعين. وأضاف جوتا: "المميز في صلاح ورونالدو، أنهما لاعبين من طراز خاص، لا تعلم متى وكيف سيسجلان الأهداف"، واصفا إياهما بالمشكلة الكبيرة جدا على أي دفاع مهما كان.

لكنه شدد على أن رونالدو يتفوق بفارق كبير على صلاح، كونه ماكينة أهداف لا تتوقف، وحقق أرقاما مذهلة باستمرار طوال 15 سنة، مع مان يونايتد (الفترة الاولى)، وريال مدريد ويوفنتوس، ومع منتخب البرتغال، وهو ما يجعل مقارنته ومساواته بصلاح في الفترة الحالية صعبة جدا، بحسب تعبير جوتا.

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