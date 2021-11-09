الامارات | مدحت شلبي عن "زغلول معلول" المثير للجدل: وظيفتي أطرب الناس

شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي عن "زغلول معلول" المثير للجدل: وظيفتي أطرب الناس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المعلق الرياضي مدحت شلبي، سر تعليق "معلول حط الزغلول"، المثير للجدل، في مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، مشيرًا إلى أنه حريص على التعليق بشكل مختلف واستخدام بعض الكلمات الغنائية، وجعل الجمهور يستمتع بتعليقه.

وقال شلبي خلال تصريحات تليفزيونية: "أعلق على المباراة لمدة 90 دقيقة، ومن ثم فإنني من المفترض أن أكون مطربا وأن أطرب الناس بعبارات، وإلا فإنني سأكون مجرد موظف".

وانتقد المعلق الرياضي، أسلوب قدامى المعلقين الذي كان يعتمد على نطق أسماء اللاعبين ووصف الأحداث بشكل مجرد، موضحًا: "وده في رأيي غير ممتع، فلو الناس قاعدة في البيت وملهمش في الكورة ومضطرين يتفرجوا على التلفزيون، ممكن أتكلم عن الحب مثلًا، ولو الست ملهاش في الكورة وسمعت جملة هتقعد .. لازم أعمل حالة، أنا راجل معلق بقدم فن للجمهور".

ونفى المعلق الرياضي، أن يكون قد تحيز للأهلي على حساب الزمالك، مشيرًا إلى أن مصطفى فتحي عندما أحرز أول أهداف الزمالك في مطلع الشوط الثاني قال "لا الشناوي ولا 10 زي الشناوي يعرفوا يمسكوها".

وأوضح: "قلت مليون جملة تشجيع للزمالك، زيده ماتش ويعدي والدوري لسه بدري عليه، وقلت الشاطر اللي يضحك في آخر الدوري".

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