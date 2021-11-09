شكرا لقرائتكم خبر عن الشرط الجزائى يعرقل إقالة مدرب حراس مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل إدارة نادى الزمالك عن وجود اتجاه داخل النادى للإطاحة بالبرازيلى اوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول بعد تراجع مستوى حراس المرمى فى الفترة الأخيرة.

وترغب إدارة النادى فى رحيل أوليفيرا لكن يوجد شرط جزائى فى عقده مع النادى بقيمة شهرين من راتبه، ويحصل اوليفيرا على 35 الف دولار شهريا، أى أنه سيكلف خزينة النادى 70 ألف دولار حال رحيله خلال مدة تعاقده.

من ناحية أخرى تدرس إدارة نادى الزمالك تسويق المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق فى يناير المقبل حال استمرار تمسك اللاعب بشروطه فى ملف تجديد تعاقده مع الزمالك الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

ويوجد رأى داخل إدارة النادى بتسويق اللاعب فى يناير المقبل حال استمرار رفضه التجديد، والاستفادة ماديا من وراء بيعه قبل نهاية عقده بـ 6 أشهر، خاصة أن ملف التجديد أثر بالسلب على مستواه الفترة الماضية.

وترغب إدارة الزمالك فى غلق ملف التجديد لبن شرقى خلال الأيام المقبلة وتحديدا عقب عودته من المغرب، حيث ينضم حاليا إلى معسكر منتخب بلاده استعدادا للمشاركة فى تصفيات كأس العالم 2022.

فى سياق مختلف يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، منح الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول فرصة للمشاركة بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل عدم تمكن الزمالك من إبرام صفقات جديدة بسبب إيقاف القيد لفترتين.

ويفكر كارتيرون فى منح الناشئين، مثل أحمد زكى وسيد نيمار، فرصة المشاركة حتى يتم الاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة والتى ستشهد ضغط مباريات الدورى وكذلك دورى أبطال أفريقيا، ما سيجعله فى حاجة لخدمات كل لاعب بالفريق.