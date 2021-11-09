شكرا لقرائتكم خبر عن الخماسى الحديث يعلق فى بيان رسمى على التعديلات المقترحة باللعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصرى للخماسى الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بيانا رسميا يعلق فيه على التعـديلات المقترحـة فى لعبة الخماسى الحديث للدورة الأوليمبيـة لوس أنجلوس 2028.

بخصـوص: التعـديلات المقترحـة فى لعبـة الخمـاسـى الحـديـث للـدورة الأوليمبيـة لـوس أنجلـوس 2028 .

بالإشـارة إلـى كـم الشـائعـات والأخبـار غيـر الصحيحــة التـى تـم تـداولهـا فـى الفتـرة المـاضيــة فـى الصحـافـة العـالميــة والمحليــة فـوجـب الـتـوضيـح بالثـوابت الآتيـة :.

1- تـم تأسيـس ريـاضـة الخمـاسـى الحـديـث بـواسطـة البـارون بييـر دى كـوبـرتـان فـى أوائـل القـرن المـاضـى كلعبــة مـركبــة تمثـل الريـاضـى الكـامـل وقـد تـم بنـاء قـواعدهـا عـلى أسـاس القـدرات المطـلوبـة ( فـى حينــه ) للجنـدى أو المحـارب الفـذ .

2- ريـاضـة الخمـاسـى الحـديـث بتعـديلاتهـا الجديـدة ( لتلعـب فـى 90 دقيقـة ) بالخمـس مسـابقـات ( الفـروسيـة ، السبـاحـة ، السـلاح ، الجـرى والرمـايــة باللـيـزر ) مكملـة بنفـس النمـط والطـريقـة حتـى الـدورة الأوليمبيـة القـادمـة بـاريـس 2024.

3- لقـد تـم تغييـر الكثيـر فـى هـذه الريـاضـة عبـر التـاريـخ، فمنـذ أول ظهـور لهـا بالـدورات الأوليمبيـة فـى ستـوكهـولـم 1912 تـم تغييـر المسـافـات، طـريقــة اللعـب، الأدوات، احتسـاب الـنقـاط، إلـخ .

4- ريـاضـة الفـروسيـة فـى لعبـة الخمـاسـى الحـديـث يتـم النظـر إليهـا بأنهـا ريـاضـة غيـرعـادلــة بيـن المتسـابقيـن، حيـث إن نتيجـة المتسـابـق ليسـت بيـده ، بـل بيـد الحصـان الـذى سوف تمليـه عليـه القـرعـه .

فإذا كــان حصـانا جيـدا فالنتيجـة جيـدة وإذا كـان حصـان غيـر جيـد فتضيـع آمـال المنافسـة بالكـامـل.

فالحصـان يتـم تـوفيـره فـى المسـابقـات الـدوليـة مـن الـدولـة المضيفـة، ولا يمكـن ضمـان أن يكـون جميـع الخيـول المقـدمـة بنفـس المستـوى.

5- ريـاضـة الفـروسيـة سـوف يتـم الاستغنـاء عنهـا فـى ريـاضـة الخمـاسـى الحـديـث، ابتـداء مـن الـدورة الأوليمبيـة لـوس أنجلـوس 2028 وسـوف يتـم إستبدالهـا بلعبـة أخـرى لـم تحـدد بعـد وهـذا القـرار تـم إعـلانـة رسميـاً مـن الإتحـاد الـدولـى للعبـة الإسبـوع المـاضـى .

6- للاتحاد الـدولـى للعبـة وأسـرة الخمـاسـى الحـديـث بالعـالـم مـدة كـافيــة ( أكثـر مـن سنـة كـاملـة ) للتفكيـر وسمـاع الأراء المختلفـة وتحـديـد ابتكـار طـريقـة اللعـب الجـديـدة.

7- هـذا القـرار بالتأكيـد سـوف يجعـل هـذه الريـاضـة متـاحـة للجميـع بشكـل أسهـل .

وسـوف تـزيـد عـدد الـدول المشـاركـة واللاعبيـن القـادريـن عـلى لعبهـا لأن الخيـول غاليـة الثمـن وإيجـارهـا أيضـاً مكلـف جـداً فـى التمـريـن وفـى إقـامـة البطـولات .

8- الاتحـاد الـدولـى للعبـة عمـل باجتهـاد وتفـانـى كبيـر فـى السنـوات المـاضيـة لإنتشـار اللعبـة عـالميـاً ، ونجـح فـى تطـويـر العـاب منبثقـة مـن الخمـاسـى الكـامـل مثـل " الجـرى ورمـايـة الليـزر" وأيضـاً " البيـاثـل / تـريـاثـل " .

ولكـن أكثـر مـن 90% مـن المشـاركيـن فـى هـذه الريـاضـات المنبثقـة لا يكملـون حتـى مـرحلـة الخمـاسـى الكـامـل ، والسبـب الرئيسـى فـى ذلـك هـو وجـود لعبـة الفـروسيـة ريـاضـة مكلفـة وغيـر متـاحـة للجميـع .

9- أفـريقـا مثلاً بهـا 54 دولـة ورغـم ذلك دولتـان فقـط يشـاركـان ويتنـافسـان بصفـة منتظمـة فـى الخمـاسـى الكـامـل ( وهمـا مصـر وجنـوب أفـريقيـا ) .

أمـا بـدون الفـروسيـة فـى المستقبـل فيتمكـن جميـع الـ 52 دولـة المتبقيـة مـن ممـارسـة اللعبـة والمنـافسـة فيهـا بشكـل أفضـل وأقـوى وهـذا يعطـى فـرص متسـاويـة للجميـع .

10- الاتحـاد المصـرى للخمـاسـى الحـديـث اجتمـع مجلـس إدارتـه الـذى أقيـم بالأمـس الأحـد 7/11/2021 .

اعتمـاد قـرار الإتحـاد الـدولـى وأصـدر خطـاب للإتحـاد الـدولـى يـؤكـد فيـة مـوافقتـه عـلى هذا التغييـر المـرتقـب وأكـد أنـه سـوف يعمـل بجـانـب الإتحـاد الـدولـى فـى طـرح الأفــكـار البنـائـة الجـديـدة للـريـاضـة التـى يجـب أن تضـاف بـدلاً مـن الفـروسيـة وطـريقـة اللعـب المقتـرحـة وذلـك حتـى يستمتـع الأجيـال القـادمــة بلعبتنـا المميــزه دائمـاً .

فـى الختـام سـوف تظـل ريـاضـة الخمـاسـى الحـديـث مـن الريـاضـات التـى تـوجـد بهـا مجـال كبيـر للابتكـار والتغييـر، فالتغييـر سنـة الحيــاة.

ريـاضتنـا ريـاضـة دينـاميكيـة وسـوف تحمـل دائمـاً القيمـة المضـافـة والعـراقـه التـى بُنيـت علـى أسـاسهـا مـن البـارون بييـر دى كـوبـرتـان .

واختتم البيان الخمـاسـى الحـديـث سـوف يظـل دائمـاً وأبـداً ريـاضــة " الريـاضـى المتـكـامـل".