شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح: ظُلمت فى إيسترن كومبانى وفكرت فى الاستقالة بعد أزمة المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علاء نوح المدير الفنى السابق لفريق إيسترن كومبانى أنه تعرض للظلم مع فريقه قبل الإقالة، وقال علاء نوح فى تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم": فكرت فى الاستقالة بسبب أزمة المحترفين، وغياب الـ5 محترفين عن بداية مشوارنا فى الدورى فرق جداً معنا، ومستوى الدورى أصبح قويا جداً، هناك 12 ناديا فى القاهرة فقط وأغلبهم أندية شركات.

وواصل: تعرضت للظلم فى إيسترن كومباني وهناك بعض القرارات التحكيمية ضدنا، على الأقل كان سيكون لدي 5 نقاط بعد أول 3 مباريات، تفوقنا في مباراة المقاولون الأولى، في لقاء المحلة هاجمنا بقوة خاصة في الشوط الثاني ولكن لم نوفق.

وأضاف: الأمور كانت تسير بشكل جيد وصعدت بالفريق، لكن ماذا تفعل عندما تكون غير موفق، فريقنا جيد ولكن افتقدنا الخبرة، كمدرب وارد أن أخطئ في تشكيل أو تغيير، ووارد أن يكون هذا اليوم ليس يومي، ولكننا في مبارة حرمنا من ركلتين جزاء وتعرضنا للعب بنقص عددي.

وأكمل: صلاح عاشور بعد مباراة المقاولون تعرض للإصابة بكورونا ولم يشارك في المباريات التالية، وكذلك أسامة العزب غاب عن مباراة سموحة للإصابة.

واختتم: أليو ديانج ومحمد الشناوي لاعبا الأهلي من أفضل اللاعبين في الدوري المصري.