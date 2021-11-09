شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والجابون باستاد برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والجابون المقرر لها الثلاثاء المقبل فى استاد برج العرب، فى الجولة السادسة والأخيرة بتصفيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يتم الحجز عن طريق شركة تذكرتى، كما تم تحديد أسعار التذاكر على النحو التالى: المقصورة الأمامية 300 جنيه، الدرجة الأولى 100 جنيه، الدرجة الموحدة 50 جنيها.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة منتخب مصر والجابون المقرر إقامتها في الثالثة عصر الثلاثاء 16 نوفمبر الحالى فى استاد برج العرب ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لنهائيات كأس العالم.

وتضم قائمة المنتخب كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) وأحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم: ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).