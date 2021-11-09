شكرا لقرائتكم خبر عن الكومى: سنفتح حسابا بنكيا للتبرع للإسماعيلى.. ونطلب مهلة من الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس يحيى الكومى رئيس النادى الإسماعيلى أن مجلسه سيقوم بفتح حساب بنكى للتبرع للنادى من محبيه وعشاقه على غرار خطوة نادى الزمالك، وقال يحيى الكومى فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "تلقينا إنذارا من وزارة الكهرباء بقطع الكهرباء عن النادى بسبب وجود مديونية كبيرة وسأذهب للوزارة وأطلب مهلة لسداد كل الفلوس".

ويضيف يحيى الكومى "سأتواصل مع نادى النجوم لتسديد غرامة الإسماعيلى لكن واحدة واحدة، وسأفتح حسابا بنكيا لمشجعى الإسماعيلى للتبرع للنادى مثلما فعل نادى الزمالك فلقد حصلت على كل الموافقات لهذه الخطوة".

وأكمل رئيس الإسماعيلى "النادى مفتوح لكل كباتن ورموز الدراويش مثل سيد بازوكا وسيد حفنى وغيرهم، ومحمد صلاح أبو جريشة مستمر فى منصبه كمدير للكرة ، ومحمد حمص مستمر فى الجهاز الفنى الجديد".

وتابع الكومى "استقرينا على المدرب الجديد وهو مدرب ذو خبرة وواجهة مشرفة لمصر والإسماعيلى وهنعلن عنه يوم الخميس ومش عايزين نعلن دلوقتى عشان نستنى لما يوصل، وبنسبة كبيرة فييرا أو مدرب أرجنيتنى وممكن نغير ويبقى الارجنتينى للفريق الاول وفييرا للناشئين كل شىء وارد".

وأكمل "نبحث عن موارد محلية للإسماعيلى وقطاع الناشئين والفريق الأول على رأس اهتمامات اللجنة الفنية الجديدة".

واستقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى على ضم أحمد العجوز نجم الفريق السابق إلى الجهاز الفنى الجديد فى منصب المدرب العام، ومن المقرر أن يقود تدريبات الفريق بداية من صباح اليوم ويعاونه محمد حمص، لحين الاستقرار على المدير الفنى الجديد.