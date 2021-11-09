شكرا لقرائتكم خبر عن لا للتعصب.. بريزنتيشن تستعرض الروح الرياضية بالقمة بين أفشة وحامل كرات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الحساب الرسمى لشركة "بريزنتيشن" فيديو من مباراة القمة، جمع محمد مجدى أفشة صانع ألعاب النادى الأهلى وأحد أبناء قطاع الناشئين بنادى الزمالك، من حاملي الكرات خارج الملعب، وذلك خلال مباراة الأهلي والزمالك التي جمعت القطبين يوم الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 5/3.

وكانت الكاميرات قد أظهرت أحد حاملي الكرات المنتمين للزمالك باكياً عقب انتهاء اللقاء، حيث توجه محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي إلى الطفل وقام بمواساته عقب خسارة فريقه ومنحه قميصه الذى لعب به المباراة فى لقطة تنم عن الروح الرياضية.

ويترقب النادى الأهلى القرار النهائى للاتحاد الأفريقى الكاف بشأن موعد مباراة السوبر الأفريقى التى تجمعه بنظيره الرجاء المغربى، حيث أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً للكاف يخطره فيه بمواعيد مباريات المارد الأحمر، سواء فى الدورى الممتاز أو دورى الأبطال، من أجل تحديد الموعد النهائى لبطولة السوبر الأفريقى، ويناقش مسئولو الكاف فى الآونة الأخيرة عدة مواعيد مقترحة لإقامة بطولة السوبر بين الأهلى والرجاء المغربى.