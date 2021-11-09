شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تتوجه إلى أنجولا فى الواحدة ظهر غد الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، الواحدة ظهر غد الأربعاء، موعدا لسفر بعثة المنتخب الوطنى إلى أنجولا، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الفريقين فى تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط ، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.
وقال روجير، في المؤتمر الصحفى قبل السفر إلى أنجولا، إن مباراة أنجولا الجمعة المقبل في تصفيات كاس العالم صعبة للغاية، وليس معنى أن منتخب أنجولا ليس له حظوظ أن المباراة سهلة، مضيفا أن أنجولا ستلعب بلا ضغوط وستكون المباراة قوية وسنلعبها للفوز.
وعن اختيارات اللاعبين، قال روجير، إن الاختيارات تمت بدقة ونعلم كل كبيرة وصغيرة عن لاعبى المنتخب، وكذلك الاختيار لا يتم على أساس متوسط الأعمار الصغير فقط لكن الخبرة والكفاءة، موضحا أن الاختيار يقوم على الأداء والمستوى المميز.
وتابع أن كيروش تعامل مع لاعبين فى أوروبا فى مختلف الأندية، ويعلم تماما قيمة العامل النفسى، وتعامل مع اللاعبين المصريين جيدا وجهزهم لهذه المباراة جيدا.
وأضاف: "نسعى للعب بشكل هجومى لكن المباراة المقبلة سنتعامل معها بحذر لأننا بنخوض المباراة خارج الملعب".