شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تتوجه إلى أنجولا فى الواحدة ظهر غد الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كيروش، الواحدة ظهر غد الأربعاء، موعدا لسفر بعثة المنتخب الوطنى إلى أنجولا، على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الفريقين فى تمام التاسعة مساء الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته فى تصفيات كأس العالم برصيد 10 نقاط ، بينما يأتى منتخب ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط، ثم الجابون ثالثا بـ4 نقاط، وتتذيل انجولا المجموعة بـ3 نقاط.