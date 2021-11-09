شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواصل استعداداته للزمالك بتدريب صباحى قوى بقيادة العجوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى مرانه اليوم فى الثامنة صباحا على الملعب الفرعى باستاد الإسماعيلية استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة الموافق 19 من الشهر الجاري

أبرز ملامح المران كانت كالتالي :-

- قاد المران أحمد العجوز المدرب العام الجديد وعاونه كل من محمد حمص ،أيمن كمال ، سيد توفيق .

- بدأ المران بمحاضرة فنية طالب فيها العجوز اللاعبين بفتح صفحة جديدة والعوده للتألق من جديد وتحقيق نتائج ايجابية لتعديل مسار الإسماعيلى فى بطولة الدوري .

- قسم الجهاز الفني الفريق إلى مجموعات وأدت كل مجموعة تدريبات على الاستحواذ وتدريبات تكتيكية من أجل الارتقاء بالمستوى الفنى للفريق.

- أدى الثنائى عبد الرحمن مجدى وشيلونجو تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب بسبب الشعور بالإجهاد.

- راحة من التدريبات لشكرى نجيب مهاجم الفريق بسبب التواء فى الانكل فى مران الأمس.

حديث مطول بعد المران بين محمد حمص وعصام صبحى لاعب الفريق طالبه فيه بالتركيز والعودة لتشكيل الفريق الأساسى فى الفترة المقبلة باعتباره أحد العناصر المهمة والمؤثرة قى الفريق.