شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2003 يواجه ليبيا اليوم فى دورة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر، نظيره الليبى اليوم الثلاثاء فى افتتاح مشوار الفريقين فى دورة شمال أفريقيا التى تستضيفها تونس بمشاركة 5 منتخبات عربية، وتقام المباراة على ملعب قرطاج المغطى بالنجيل الصناعى.

وتضم بعثة المنتخب المصري كلا من: عصام عبد الفتاح رئيسا، محمود جابر مدربا، ايمن حافظ مديرا للمنتخب، كرم مرسي مدرب عام، حمدي حمدان مدرب مساعد، إيهاب جلال مدرب حراس مرمى، ماجد هاني طبيب منتخب، ناصر علي هريدي اخصائي تأهيل، احمد ممدوح اخصائي تدليك، علاء سعيد مسؤول مهمات.

وجاء جدول المباريات كالتالي:

الجولة الأولى .. يوم 9 نوفمبر

تونس والجزائر على ملعب أريانة "نجيل صناعي"

مصر وليبيا على ملعب قرطاج "نجيل صناعي"

الجولة الثانية .. 12 نوفمبر:

تونس وموريتانيا .. ملعب أريانة

الجزائر ومصر .. ملعب قرطاج

الجولة الثالثة .. 13 نوفمبر:

مصر وموريتانيا .. ملعب أريانة

ليبيا والجزائر .. ملعب قرطاج

الجولة الرابعة .. 15 نوفمبر:

تونس وليبيا .. ملعب أريانة

موريتانيا والجزائر .. ملعب قرطاج

الجولة الخامسة .. 17 نوفمبر:

موريتانيا وليبيا .. ملعب قرطاج

تونس ومصر .. ملعب أريانة