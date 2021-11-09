شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس تسويق بن شرقى فى يناير حال عدم التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة نادى الزمالك تسويق المغربى أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق فى يناير المقبل حال استمرار تمسك اللاعب بشروطه فى ملف تجديد تعاقده مع الزمالك الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

ويوجد رأى داخل إدارة النادى بتسويق اللاعب فى يناير المقبل حال استمرار رفضه التجديد، والاستفادة ماديا من وراء بيعه قبل نهاية عقده بـ6 أشهر، خاصة ان ملف التجديد أثر بالسلب على مستواه الفترة الماضية.

وترغب إدارة الزمالك فى غلق ملف التجديد لبن شرقى خلال الأيام المقبلة وتحديدا عقب عودته من المغرب حيث ينضم حاليا إلى معسكر منتخب بلاده استعدادا للمشاركة فى تصفيات كأس العالم 2022.

من ناحية أخرى يدرس الفرنسى باتريس كاريتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، منح الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول فرصة للمشاركة بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل عدم تمكن الزمالك من إبرام صفقات جديدة بسبب إيقاف القيد لفترتين.

ويفكر كارتيرون فى منح الناشئين، مثل أحمد زكى وسيد نيمار، فرصة المشاركة حتى يتم الاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة والتى ستشهد ضغط مباريات الدورى وكذلك دورى أبطال أفريقيا، ما سيجعله فى حاجة لخدمات كل لاعب بالفريق.

وتولى كارتيرون قيادة الفريق فى الولاية الثانية منذ شهر مارس الماضى، وخاض الفريق الأبيض فى تلك الفترة مع المدرب الفرنسى 33 مباراة.

الزمالك خاض فى الموسم الحالى 3 مباريات في بطولة الدورى حتى الآن، نجح في تحقيق الفوز بمباراتين وخسر مباراة واحدة.

وكانت أول مباراة يقودها كارتيرون فى الولاية الثانية يوم 6 مارس 2021 أمام الترجي التونسي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت آخر مباراة أمام الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدورى يوم 5 نوفمبر الجارى.

ولعب الزمالك تحت قيادة كارتيرون 33 مباراة بواقع 24 مواجهة في بطولة الدوري و6 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، و3 مواجهات في كأس مصر.

وفاز الفريق مع كارتيرون في 24 مباراة 17 بالدوري و4 بدوري أبطال افريقيا و3 مباريات في كأس مصر، بينما خسر الفريق مع المدرب الفرنسي 4 مباريات 2 بدورى الأبطال و2 بالدورى المصرى، بجانب تعادله فى 5 مواجهات بمسابقة الدوري.

وسجل الفريق مع كارتيرون في جميع البطولات 63 هدفا، بينما تلقت شباك الأبيض 26 هدفاً.