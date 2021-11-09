ما هي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يشهد اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بعض المباريات المهمة في المسابقات الأفريقية والعربية.



وأسدل الستار على مباريات الدوريات الكبرى في مختلف دول العالم، وذلك مساء الأحد الماضي، استعدادا لانطلاق فترة التوقف الدولي وانضمام اللاعبين إلى منتخباتهم خلال الأسبوع الحالي.

ومن أبرز المباريات التي ستُقام اليوم الثلاثاء، تلك التي ستلعب ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس العراق.

وتقام اليوم 3 مباريات، حيث يلعب زاخو مع الطلبة والديوانية أمام نفط الوسط في الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، الثالثة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي، فيما يواجه الميناء نظيره الكرخ في الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

وينتظر أن تذاع مباريات كأس العراق تلفزيونيا على القنوات الوطنية العراقية، وذلك على الهواء مباشرة.

وتتواصل اليوم الثلاثاء منافسات دوري أبطال أفريقيا للسيدات في نسخته الأولى، حيث تقام اليوم مباراتين ضمن مرحلة المجموعات.

ويلعب فيهيجا كوينز الكيني مع الجيش الملكي المغربي في الساعة الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي، الثالثة مساء بتوقيت الرباط.

وفي مباراة أخرى، بالساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي، يلعب ريفيرز أنجيل النيجيري مع صن داونز الجنوب أفريقي.

وتقوم شبكة قنوات "بي إن سبورتس" ببث مباريات دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وذلك بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.