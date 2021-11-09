شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يترقب عروضا رسمية من الدوري التركي لضم أليو ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي الأهلي وصول عرض رسمي من الدوري التركي، سواء من نادي جالاتا سراي أو فنار بخشة، للتفاوض لشراء المالي آليو ديانج لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية ارتباط اسم ديانج بالانتقال للدوري التركي، حيث تردد أن ناديي جالاتا سراي الذي يضم الدولي المصري مصطفى محمد وفنار بخشة يرغبان فى شراء النجم المالي.

ولم يتلق الأهلي عروضاً رسمية من تركيا أو غيرها لشراء ديانج، وأكد مسئولو القلعة الحمراء أنهم يترقبون عرضاً رسمياً من تركيا أو غيرها للتفاوض بشأن رحيل ديانج لأنه لا يمكن البت أو الحديث في عروض يتم طرحها في وسائل الإعلام فقط.

وشدد مسئولو الأهلي على أن ما أُثير في هذا الشأن غير صحيح فالأهلي لم يتلق عروضاً رسمية لضم ديانج، وقال مصدر في القلعة الحمراء، إن النادي لم يتلق عروضاً رسمية من الدروي التركي أو أي دوري آخر لضم اللاعب المالي في صفوف الفريق، مُشيراً إلى أن الاهلي سيُعلن على الفور عن اي عرض تلقاه لضم ديانج أو غيره، وتألق ديانج في مباراة القمة الأخيرة وسجل هدفاً من الاهداف الخمسة التى فاز بها الاهلي.

بعيداً عما سبق، يترقب محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي العودة لمباريات الفريق بعد فترة توقف الدوري المحلي الحالي بسبب الأجندة الدولية، وينتظر كهربا العودة للمباريات الرسمية بعدما غاب عنها خلال المباريات الثلاثة التى خاضها الفريق في بطولة الدوري حتى الأن أمام الأسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة في الجولة الأولى وتغلّب على البنك الاهلي بهدف نظيف في الجولة الثانية قبل ان يهزم الزمالك 5/3 في الجولة الثالثة للدوري.