شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز يقود تدريبات الإسماعيلى لحين وصول المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى على ضم أحمد العجوز نجم الفريق السابق إلى الجهاز الفنى الجديد فى منصب المدرب العام، ومن المقرر أن يقود تدريبات الفريق بداية من صباح اليوم ويعاونه محمد حمص، لحين الاستقرار على المدير الفنى الجديد.

وجاءت أول قرارات العجوز بتطبيق نظام التدريب على فترتين بهدف الارتقاء بالحالة البدنية للاعبين، قبل استئناف بطولة الدورى بلقاء الزمالك فى التاسع عشر من الشهر الجارى.

يذكر أن أحمد العجوز أحد ابناء الجيل الذهبى للدراويش، حيث فاز ببطولة الدورى الممتاز موسم 91 بعد غياب طويل عن البطولات.

ولد أحمد العجوز فى الثالث والعشرين من يوليه عام 1966، وسريعا ما انضم العجوز إلى النادى الإسماعيلى قادماً من مركز شباب المعادى فى عام 1986 ليبدأ مشواره الكروى الكبير وينضم بعدها لمنتخب مصر الأولمبى عام 1988 ومنه إلى منتخب مصر الوطنى فى الفترة من 1989 حتى 1995 وكلاعب للمنتخب العسكري مابين 1988 إلى 1993 وتقلد منصب الكابتن به.

على صعيد آخر تقلد "مارادونا" عدة مرات منصب المدير الفنى للدراويش بجانب عمله كمدرب عام ومديرا للكرة داخل القلعة الصفراء.