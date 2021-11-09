شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يُجهز مصطفى فتحى لتعويض غياب مرموش أمام أنجولا والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، على الاعتماد على مصطفى فتحى لاعب الزمالك فى الناحية اليسرى بدلا من عمر مرموش الذى تم استبعاده من القائمة بسبب إصابته بالتواء فى الكاحل، وعدم مشاركته فى أى مباراة مع ناديه شتوتجارت الألماني منذ فترة طويلة.

ويواصل منتخب مصر تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة أنجولا حيث تتوجه البعثة على متن طائرة خاصة إلى أنجولا غدا الأربعاء.

وتضم قائمة المنتخب كلا من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) واحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم: ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).