شكرا لقرائتكم خبر عن 82% من القراء يتوقعون فوز منتخب مصر على أنجولا والجابون بتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تتوقع فوز منتخب مصر على أجولا والجابون بتصفيات كأس العالم، توقع غالبية القراء فوز منتخب مصر على أجولا والجابون بتصفيات كأس العالم.

وتوقع 82% من القراء فوز منتخب مصر على أجولا والجابون بتصفيات كأس العالم، بينما استبعد 18% من القراء فوز منتخب مصر على أجولا والجابون بتصفيات كأس العالم.