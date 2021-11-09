شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لإغلاق ملف تجديد عقد على معلول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُجرى مسئولو النادى الأهلى لإغلاق ملف تجديد عقد الدولى التونسى على معلول لاعب الفريق خلال الفترة القليلة المقبلة، بعدما زادت فترة تجديد عقده بشكل فتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الشائعات والأنباء المُثيرة، ويرغب الأهلى فى تجديد عقد على معلول عقب عودة اللاعب من معسكر منتخب بلاده الذى تخوض خلاله تونس مباراتى غينيا الاستوائية وزامبيا فى تصفيات مونديال 2022.

على معلول من أهم نجوم الفريق ودائماً ما تظهر قيمته فى المباريات الدوري مثلما حدث فى لقاء القمة الأخير أمام الزمالك فى الجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى، حيث سجل معلول هدفين من خمسة أهداف فاز بهم الأهلى على الزمالك 5/3.

ويترقب الأهلى عودة على معلول من بلاده من أجل عقد جلسة مهمة معه من أجل حسم هذا الملف، والتجديد له لاسيما أن البعض تحدث عن إغراءات كثيرة تلقاها اللاعب الفترة الماضية من أندية خليجية بمقابل مالى كبير للغاية لكن معلول مازال يرغب فى البقاء بالأهلى وهناك اتفاق تام على هذا الأمر لكن يفصله عن التجديد للنادى بعض الرتوش البسيطة التى سيتم حسمها بعد عودة الدولى التونسى من بلاده.