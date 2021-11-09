شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة وتجارب ودية وعلاج المصابين.. ماذا تفعل أندية الدوري فى التوقف الدولي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل فرق الدورى العام على استغلال فترة التوقف الدولي الحالية فى إعادة تأهيل لاعبيها، استعداداً لاستئناف المسابقة المحلية يوم 18 نوفمبر الجاري، بعد خوض المنتخب الوطني مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واتجهت بعض الفرق لمنح لاعبيها فترة من الراحة لمواجهة ضغط المباريات المرتقب بعد انتهاء التوقف، فيما تبحث فرق أخرى عن خوض تجارب ودية بحثاً عن مزيد من الانسجام بين لاعبيها، فيما استغل الجميع تلك الفرصة في تجهيز اللاعبين المصابين، الذين تساقطوا في الجولات الثلاثة الأولى.

الأهلي والزمالك راحة طويلة

سافر كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، إلى الخارج لقضاء فترة إجازة قصيرة لزيارة أسرته، في ظل حصول الفريق على راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي، وعلى الجانب الآخر، منح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لاعبي الفريق، فترة راحة لمدة 5 أيام، قبل مواصلة التحضير للمرحلة القادمة من عمر الدوري المصري.

علاج المصابين

استغلت فرق الدوري فترة التوقف للاطمئنان على المصابين، ومن المقرر أن يخضع بدر بانون مدافع الأهلي للفحص الطبي من قبل الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي مع عودة اللاعب من بلاده واستئناف التدريبات الجماعية، وكذلك يحدد الجهاز الطبي للمنتخب موقف أيمن أشرف من خوض مباراتي أنجولا والجابون في ظل إصابته.

مباريات ودية

اتفق نادي فيوتشر بقيادة علي ماهر على خوض مباراة ودية مع مصر المقاصة الخميس المقبل، بينما يلتقي المقاصة أيضاً مع المقاولون الأربعاء في مباراة ودية استعداداً لاستكمال المسابقة بعد التوقف.