كارتيرون يدرس منح الناشئين فرصة الظهور بشكل تدريجى مع الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسى باتريس كاريتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، منح الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول فرصة للمشاركة بشكل تدريجى خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل عدم تمكن الزمالك من إبرام صفقات جديدة بسبب إيقاف القيد لفترتين.

ويفكر كارتيرون فى منح الناشئين، مثل أحمد زكى وسيد نيمار، فرصة المشاركة حتى يتم الاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة والتى ستشهد ضغط مباريات الدورى وكذلك دورى أبطال أفريقيا، ما سيجعله فى حاجة لخدمات كل لاعب بالفريق.

وتولى كارتيرون قيادة الفريق فى الولاية الثانية منذ شهر مارس الماضى، وخاض الفريق الأبيض فى تلك الفترة مع المدرب الفرنسى 33 مباراة.

الزمالك خاض فى الموسم الحالى 3 مباريات في بطولة الدورى حتى الآن، نجح في تحقيق الفوز بمباراتين وخسر مباراة واحدة.

وكانت أول مباراة يقودها كارتيرون فى الولاية الثانية يوم 6 مارس 2021 أمام الترجي التونسي في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وكانت آخر مباراة أمام الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الدوري يوم ٥ نوفمبر الجاري.

ولعب الزمالك تحت قيادة كارتيرون 33 مباراة بواقع 24 مواجهة في بطولة الدوري و6 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، و3 مواجهات في كأس مصر.

وفاز الفريق مع كارتيرون في 24 مباراة 17 بالدوري و4 بدوري أبطال افريقيا و3 مباريات في كأس مصر، بينما خسر الفريق مع المدرب الفرنسي 4 مباريات 2 بدوري الأبطال و2 بالدوري المصري، بجانب تعادله في 5 مواجهات بمسابقة الدوري.

وسجل الفريق مع كارتيرون في جميع البطولات 63 هدف، بينما تلقت شباك الأبيض 26 هدفاً.