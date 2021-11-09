شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الضاربة للمنتخب تكتمل اليوم بانضمام محمد صلاح والننى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكتمل القوة الضاربة لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الثلاثاء، بانضمام الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى لاعبى ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، حيث وصل الثنائى معا على متن طائرة خاصة أمس وسينضمان للمعسكر اليوم.

وانضم لمعسكر المنتخب خلال الساعات الماضية جميع اللاعبين المحترفين، حيث انضم أحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى وأحمد ياسر ريان مهاجم ألتاى التركى أمس الاثنين، كما انضم مصطفى محمد مهاجم جالتا سراى التركى أيضا.

على صعيد متصل، شدد مدير المنتخب وائل جمعة على جاهزية جميع اللاعبين لمباراتي أنجولا والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وتحدث جمعة قائلا، "جميع اللاعبين المتواجدين متاحين لمباراة أنجولا باستثناء محمود حمدي الونش لحصوله على بطاقتين صفراوتين، بالإضافة لخروج عمر مرموش نتيجة الإصابة".

وأكد جمعة انسجام اللاعبين مع طريقة لعب كارلوس كيروش بعد المعسكر الماضي الذي شهد الفوز على ليبيريا وديًا وفي مباراتي ليبيا ضمن التصفيات الإفريقية.

وعن إمكانية حضور الجماهير في مباراة الجابون قال جمعة "بالفعل طلبنا حضور 30 ألف متفرج لحضور المباراة وفي انتظار الحصول على الموافقة من الجهات المعنية".