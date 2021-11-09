شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يمنح إدارة المصرى البورسعيدى مهلة أخيرة لسداد مستحقاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمهل مهاجم المصري البورسعيدي عمرو مرعى إدارة النادي فرصة لسداد مستحقاته المتأخرة والتى تمثل 25 % من عقده كمقدم تعاقد، من أجل الالتزام في التدريبات وبذل المزيد من الجهد، مع النادي البورسعيدي.

وكان اللاعب تلقى وعدا بأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ وعود مجلس الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين، وعلى رأسها مقدم تعاقد الصفقات الجديدة، في حين يدرس مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، العفو عن عمرو مرعي، مهاجم الفريق، بعدما أنهى حالة التمرد التي عاشها في الأيام الأخيرة؛ بسبب تأخر صرف مقدم عقده، بعد انضمام اللاعب وانتظامه في المران الجماعي وتقديم اعتذار للجهاز الفني.

في سياق متصل، يستمر غياب الصفقات الجديدة للمصري البورسعيدى في مباراة الدور التكميلي الثاني للكونفدرالية، أمام فريق ريفرز يونايتد النيجيري بدور الملحق من النسخة التاسعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتلقت إدارة النادي المصري البورسعيدى خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطرها من خلاله بتحديد موعد مباراتي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق ريفرز يونايتد النيجيري.

وتم تحديد يوم الأحد الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل موعدًا لمباراة الذهاب والتي ستقام بنيجيريا ، فيما تم تحديد يوم الأحد الموافق الخامس من ديسمبر المقبل موعدًا لمباراة الإياب والتي ستقام بمصر.

وتأهل فريق المصرى البورسعيدى إلى دور الـ32 "مكرر" من الكونفدرالية الأفريقية، بصعوبة بالغة، بعدما حقق الفوز على نظيره سلطات الموارد الأوغندى بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي الثاني، من النسخة التاسعة عشرة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.