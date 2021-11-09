شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعالج أزمة إهدار الفرص قبل مواجهة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، لوضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص التى تسببت فى خسارة الفريق 5 نقاط حتى الآن بمسابقة الدورى العام، وذلك قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل أمام النادى الأهلي، المقرر إقامته يوم 19 نوفمبر الجارى بمنافسات الجولة الرابعة للدوري، والذى يستضيفه استاد السلام.

ووضع النحاس برنامجاً خاصاً لمهاجمى الفريق من أجل رفع مستوى اللاعبين فى اللمسة الأخيرة أمام المرمى وإنهاء الهجمات بشكل صحيح، بعد سلسلة الفرص التى أهدرها الفريق أمام طلائع الجيش، فى اللقاء الماضى الذى انتهى بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

من ناحية أخرى، يستعد المقاولون لمواجهة المقاصة، غداً الأربعاء، فى لقاء ودى ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدورى العام بعد انتهاء فترة التوقف الدولى وخوض المنتخب لمباراتى أنجولا والجابون فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويعكف الجهاز الفنى للنحاس، على مراجعة مباراة القمة التى جمعت الأهلى والزمالك بالجولة الماضية من الدوري، وانتهت بفوز كبير للفريق الأحمر بنتيجة 5/3، وذلك من أجل تحديد نقاط القوة والضعف فى الأهلى قبل اللقاء المرتقب.

ويحتل المقاولون المركز التاسع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 4 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز على فريق إيسترن كومبانى فى الجولة الأولى بهدف نظيف، ثم الخسارة أمام إنبى بنتيجة 3/2، قبل أن يتعادل ذئاب الجبل مع الطلائع بهدف لكل فريق.