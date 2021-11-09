شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات فى مستهل مباريات الدور التمهيدى بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم مباريات الدور التمهيدى الأول لمباريات كأس مصر بإقامة 6 مواجهات في الثانية ظهرا، حيث يستضيف الصيد مع جولدى، وإسكو مع اللجنة الرياضية للتربية والتعليم، والطائرات مع مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

كما يلتقى مركز شباب سيدى غازى مع طنطا، وميجا سبورت ومنية سمنود، ودلفى مع طلائع الأسطول.

ومن المقرر أن تستكمل باقى مباريات الدور الثلاثاء المقبل بإقامة عدد من اللقاءات القوية.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات إلى جميع الأندية المشاركة فى الدور التمهيدى الأول لبطولة كأس مصر هذا الموسم، يخطرها بإقامة جميع المباريات من الدور التمهيدى الأول حتى الأخير، بدون وقت إضافى، بحيث يتم اللجوء لركلات الترجيح حال انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل.

كما تضمنت الخطابات أنه بداية من دور الـ32 لكأس مصر، سيتم تطبيق الوقت الإضافى قبل اللجوء لركلات الترجيح.