شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: لو خدت 150 مليون جنيه من الأهلي كنت اعتزلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى حسين الشحات، نجم النادي الأهلي، ومنتخب مصر حصوله على 150 مليون جنيه، مقابل انتقاله للأهلي قادما من العين الإماراتي عام 2019.

وقال الشحات، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس"، على فضائية ETC: "تحدث الجميع عن مبالغ وأرقام خيالية أثناء انتقالي من العين الإماراتي للأهلي وأيضا تقاضي راتب خيالي ".

وتابع: "لو كنت أتقاضى 150 مليون في الأهلي لكنت اعتزلت كرة القدم ، وقمت بضوع تلك النقود في حساب بنكي وانتهى مشواري مع اللعبة".

واختتم: "ما لا يعرفه كثيرون أنني تقاضيت في العين الإماراتي ضعف راتبي في الأهلي الآن، لكن أنا سعيد بتواجدي في القلعة الحمراء وراض بكل شيء فكان حلما وحققته".