شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: فايلر طوّر مستوى الأهلى.. وعلاقة موسيمانى وكهربا جيدة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر حسين الشحات، نجم نادي الأهلى، عن امتنانه للسويسري رينيه فايلر، المدرب السابق للنادي الأهلى، موضحا أنه قدم مستويات مميزة للأهلى ورحيله كان لأسباب شخصية.

وقال حسين الشحات، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية Etc: "فايلر مدرب كبير، ونجح في تقديم مستوى متطور مع ألأهلى، وحزنت جدا للفاية بعد رحيله".

وأضاف: "فايلر أبلغنا برحيله لأسباب شخصية وتحدث مع جميع اللاعبين، كنا نسير معه بشكل مميز، ووصلنا لنصف نهائي أفريقيا وكنا حسمنا الدورى"ز

وعن أقرب اللاعبين الذين يرتاح للعب بجوارهم: "السولية أكثر لاعب ساهم في أهدافي، وأفشة أفضل من لعبت بجواره في الأهلى".

وختم الشحات: "موسيمانى طور مستوايا خاصة على مستوى التسديد واستغلال الفرص، كما ساهم في تطوير مستوى ديانج وحمدي فتحي والسولية".

وأكد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن زميله في الفريق محمود عبد المنعم "كهربا" علاقته جيدة بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ولا توجد أي أزمة بينهم، قائلا: "كهربا من أطيب اللاعبين في مصر ويساعد زملائه ومن أٌقرب اللاعبين لي في الفريق".