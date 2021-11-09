شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يوجه نصائحه لثلاثي المصري بعد الانضمام للمنتخب الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه معين الشعباني، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، نصائحه للثلاثي إيهاب العايدي حارس مرمى فريق 2001، وزياد فرج وأسامة الجزار لاعبا الفريق الصاعدان، بعد اختيارهم ضمن قائمة معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا.

وعقد الشعبانى جلسة مع لاعبيه اليوم قبل التوجه لمعسكر المنتخب الأولمبي، طالبهم فيها بتقديم مستويات كبيرة والالتزام في المعسكر لتقديم صورة مشرفة عن النادي المصري الذي يغيب لاعبوه عن المنتخب الأول منذ فترة طويلة.

وأوصى الشعبانى اللاعبين الثلاثة بالالتزام الخططي والفني لمدربهم شوقي غريب، خاصة أن المنتخب لأولمبي هو البوابة الرئيسية لتمثيل المنتخب الأول في المحافل القارية والعالمية.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق للمنتخب الذي بدأ ظهر الاثنين بالقاهرة والذي يستمر حتى الـ 13 من نوفمبر الجاري، وجاء ثلاثي فريق المصري الحارس إيهاب العايدي وزياد فرج وأسامة الجزار، ضمن قائمة المنتخب التي تضم 32 لاعبًا.

جدير بالذكر أن المنتخب الأوليمبي يعد هذا المعسكر هو التجمع الأول له سيخوض خلال شهر ديسمبر المقبل بطولة شمال أفريقيا للمنتخبات الأوليمبية التي تستضيفها ليبيا.