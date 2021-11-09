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حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب يلعب له

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القاهرة - سامية سيد - نفى حسين الشحات توقيعه لأحد الأندية / خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدَا أنه أخبرهم بالتواصل مع الأهلي.

 

وقال الشحات، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية "ETC": "حصلت على عروض خليجية خلال الفترة الماضية، من الدوري السعودي، لكنني أخبرتهم بأن عليهم التواصل مع النادي لأنني احترم الأهلي".

 

وأضاف: "لم أتفق مع أي عرض سعودي، وكنت أنتظر قرار النادي، لكنني لم أوقع لأي نادٍ كما كان يُشاع".

 

وردًّا على احتمالية الانضمام إلى الزمالك، قال: "ليس لدي مانع، والأمور جميعها في علم الغيب، ولا ندري ما سيحدث".

 

واختتم: "نادي الزمالك يشرف أي لاعب يلعب له، لكنني أفضل الاحتراف الخارجي في حالة الرحيل عن الأهلي".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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