شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب يلعب له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى حسين الشحات توقيعه لأحد الأندية السعودية/ خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، مؤكدَا أنه أخبرهم بالتواصل مع الأهلي.

وقال الشحات، في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية "ETC": "حصلت على عروض خليجية خلال الفترة الماضية، من الدوري السعودي، لكنني أخبرتهم بأن عليهم التواصل مع النادي لأنني احترم الأهلي".

وأضاف: "لم أتفق مع أي عرض سعودي، وكنت أنتظر قرار النادي، لكنني لم أوقع لأي نادٍ كما كان يُشاع".

وردًّا على احتمالية الانضمام إلى الزمالك، قال: "ليس لدي مانع، والأمور جميعها في علم الغيب، ولا ندري ما سيحدث".

واختتم: "نادي الزمالك يشرف أي لاعب يلعب له، لكنني أفضل الاحتراف الخارجي في حالة الرحيل عن الأهلي".