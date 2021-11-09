شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصحيح المسار تحسم مصير الشعباني مع المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة المصري البورسعيدى برئاسة سمير حلبية جلسة مع التونسى معين الشعباني المدير الفني للفريق، في الساعات القليلة القادمة، لحسم مصيره وتجديد الثقة فيه بعد أنبار رحيله عن النادي، عقب التعادل في أول ثلاثة جولات من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويستعد المصري من الآن لمواجهة بيراميدز المقرر لها 19 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة.