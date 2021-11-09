شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصحيح المسار تحسم مصير الشعباني مع المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة المصري البورسعيدى برئاسة سمير حلبية جلسة مع التونسى معين الشعباني المدير الفني للفريق، في الساعات القليلة القادمة، لحسم مصيره وتجديد الثقة فيه بعد أنبار رحيله عن النادي، عقب التعادل في أول ثلاثة جولات من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.
ويستعد المصري من الآن لمواجهة بيراميدز المقرر لها 19 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة.
ويضع الشعباني، بداية من اليوم خطة الاستعداد لبيراميدز، تزامنا مع العودة للتدريبات بعدما منح الشعبانى لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين، عقب نهاية مباراة المصري وفيوتشر التي أقيمت مساء الجمعة على استاد برج العرب وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
ويستأنف الفريق البورسعيدى مرانه مساء اليوم الإثنين ببرج العرب، استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة الرابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بيراميدز، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر يوم الجنعة الموافق التاسع عشر من نوفمبر الجاري على استاد برج العرب.
وخطف فريق فيوتشر نقطة ثمينة من المصري البورسعيدي، بعدما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المباراة التى جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري العام.