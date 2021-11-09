شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن للاعب الاتحاد السكندرى: القدر أنصفك مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، رسالة للاعب الفريق عبد الغنى محمد، بعد دخوله ضمن قائمة منتخب مصر الأوليمبى مواليد 2001، التي أعلنها شوقى غريب المدير الفني، في أولي معسكرات المنتخب استعدادا لبطولة شمال إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية المقرر إقامتها الشهر المقبل في ليبيا.

وقال العميد للاعب وسط الفريق: "الفرصة عادت لك مرة أخرى، وبوابتك للمنتخب الأولمبي والمنتخب الأول هو المستوى الذى تقدمه مع الاتحاد".

وأكد المدير الفني للاتحاد السكندري للاعب الفريق أن القدر أنصفه مرة أخرى بعد استبعاده من أولمبياد طوكيو بعد المستوى الكبير الذى قدمه في الموسم الماضى قائلا للاعبه: "ربنا مش بيظلم حد، استبعدت عن بطولة كنت الأحق والأجدر لها، لكن ربنا عوضك".

وحقق الاتحاد فوزا فى مباراة ودية أمام شبابه خلال مران الفريق أمس الأحد، انتهت بفوز الفريق الأول بهدفين نظيفين.

ويستعد نادى الاتحاد لمواجهة نادى الجونة يوم 18 نوفمبر المقبل، على استاد الإسكندرية فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى، بعد العودة من التوقف الدولى الحالي.

وخسر الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز فى الجولة الثالثة من بطولة الدورى، ليحتل الفريق المركز الثانى عشر برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.