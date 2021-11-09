شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: مستعد لمنافسة بيرسي تاو.. والشاطر اللي يكمل لآخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشحات، نجم النادي الأهلى، أنه مستعد للمنافسة مع الجنوب أفريقي بيسري تاو قائلا: "بيرسي تاو أشعل المنافسة على مركز الجناح في الأهلى، لكنى مستعد للمنافسة والتحدي، وهنشوف مين ممكن يكمل لنهاية الموسم".

وأضاف الشحات، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية Etc: "بيرسي لاعب مميز للغاية وأكثر شخص تسعدنى أهدافه ومهاراته هو وميكيسيوني، لأن المنافسة مع الصفقات الجديدة وتألقها يصب في صالح الفريق".

وتابع: "موسيمانى يحدد أهدافه، وهو المسئول الأول عن اخيتاراته، ومنافستي مع بيرسي تاو لا تعنى أن أكره الخير لزميلي".

وعن المنتخب وابتعاده في الفترة الأخيرة قال إن الجهاز الفني للمنتخب تحدث معه في الفترة الماضية وطالبوه ببذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة".