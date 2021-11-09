شكرا لقرائتكم خبر عن هشام يكن: سأخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد هشام يكن، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه سيترشح فى انتخابات القلعة البيضاء القادمة من أجل خدمة النادي، وقال: "سنعيد الرموز للنادي مرة أخرى وتجميعهم لخدمة الكيان".
وقال هشام يكن، في تصريحات تليفزيونية، أن حسام حسن هو أقوى مهاجم واجهه خلال مسيرته مع كرة القدم، وتابع: "فان باستن نجم منتخب هولندا هو أفضل مهاجم عالمي واجهته، فان باستن من أقوى المهاجمين الذين شاركت أمامهم".
وأضاف هشام يكن، أن حسن شحاتة أفضل لاعب فى تاريخ كرة القدم المصرية، موضحاً " حسن شحاتة كان لاعبًا غير طبيعي"، وتابع:" محمد صلاح وصل المصريين لحالة مختلفة بسبب نجاحه الكبير".
وتابع : "كل لاعب فى تاريخ مصر له أسلوب مختلف سواء الخطيب أو حسن شحاتة أو محمد صلاح".
وأردف: "أرى أن استبعاد كل من طارق حامد وأحمد سيد زيزو عن معسكر منتخب مصر هذه المرة بسبب الإجهاد فقط خاصة أن الثنائي خاض اغلب مباريات الموسم الماضي مع نادي الزمالك".
واختتم:" الراحة هى سر استبعاد طارق حامد وزيزو عن معسكر منتخب مصر".