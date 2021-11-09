هشام يكن: سأخوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة

وقال هشام يكن، في تصريحات تليفزيونية، أن حسام حسن هو أقوى مهاجم واجهه خلال مسيرته مع كرة القدم، وتابع: "فان باستن نجم منتخب هولندا هو أفضل مهاجم عالمي واجهته، فان باستن من أقوى المهاجمين الذين شاركت أمامهم".

وأضاف هشام يكن، أن حسن شحاتة أفضل لاعب فى تاريخ كرة القدم المصرية، موضحاً " حسن شحاتة كان لاعبًا غير طبيعي"، وتابع:" محمد صلاح وصل المصريين لحالة مختلفة بسبب نجاحه الكبير".

وتابع : "كل لاعب فى تاريخ مصر له أسلوب مختلف سواء الخطيب أو حسن شحاتة أو محمد صلاح".