شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على أسامة عبد الكريم لتدريب حراس المرمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شادي محمد، نجم كرة القدم المصرية السابق، أن أسامة عبد الكريم، مدرب حراس المنتخب الأولمبي، تم الاستقرار عليه لتدريب نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وقال: "الزمالك استقر على تعيين أسامة عبد الكريم مدرب لحراس المرمى".

وأضاف شادي محمد، في تصريحات تليفزيونية: "ما يعطل إعلان نادي الزمالك عن تولي أسامة عبد الكريم لتدريب حراسة المرمى هو الشرط الجزائي في عقد أوليفيرا مدرب الحراس الحالي".

وتتجه النية داخل إدارة نادي الزمالك للإعلان عن بعض التعديلات في الجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل مباراة الإسماعيلي، المقرر إقامتها 19 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ4 للدورى.